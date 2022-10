¿Fue primero que Clara Chía? La famosa modelo israelí que salió varias veces con Gerard Piqué

Gerard Piqué ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses debido a su separación con Shakira. Y es que todo indica que la barranquillera y el catalán no habían dado fin a su relación en buenos términos, pues, de acuerdo a algunos rumores, fueron varias las ocasiones en que el futbolista le fue infiel a la cantante. Gerard solía salir de fiesta en repetidas veces, en compañía de alguno de sus compañeros de entreno, y en una de estas, fue en donde conoció a Clara Chía, su actual pareja.

Si bien, no se conocen muchos detalles con respecto a las otras mujeres con las que aparentemente sostuvo un amorío el deportista, si le recordaron a Piqué sus constantes salidas con una reconocida modelo israelí, Bar Rafaeli.

El encargado, por supuesto, de revelar dicha información ha sido, el periodista Jordi Martín, quien durante varios años le ha seguido la pista a la expareja: “Después de mucho tiempo, por fin me han podido confirmar lo que en su día fue un secreto a voces: la supuesta infidelidad de Piqué a Shakira con Bar en el año 2012″

La noticia volvió a tomar fuerza debido a que el comunicador se encargó de encontrarse con la supermodelo mientras que ella estaba de visita por Madrid. Aunque la mujer trató de evadir los constantes cuestionamientos de Martin: “Simplemente, si has tenido un affaire con Piqué en 2012 en Mónaco, ¿es cierto o no? ¿Piqué le fue infiel a Shakira contigo? No sé si nos puedas desvelar esa información. Fue en 2012, en Mónaco, salió una información, unas fotografías. Luego tú viajabas mucho a Barcelona para estar con él, no sé si sea cierto o no”

Ante las repetitivas acusaciones, la israelí siempre buscó evadirlo y rápidamente subirse en su auto. Y es que esta habría sido la primera ocasión en que el futbolista y la barranquillera decidieron ponerle fin a su relación, pero, al parecer, Piqué buscó el perdón de la mamá de sus dos hijos y lo consiguió. Sin embargo, años más tarde y debido a las diferentes situaciones que atravesaron, pusieron punto final a su unión.