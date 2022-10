Ahora que Lina Tejeiro terminó con Juan Duque, volvieron a atacar a la mamá de Andy Rivera

Lina Tejeiro y Andy Rivera han sido una de las parejas más polémicas de la farándula nacional. A pesar de que han pasado mucho desde que terminar, les resulta difícil a los seguidores de los dos famosos olvidarse del tema, cuando han sido tantas las veces que han vuelto. Ahora que Lina terminó con Juan Duque, Andy Rivera ha vuelto a ser el protagonista y hasta su mamá.

Devolviendo el tiempo, en el 2020, Lina Tejeiro hizo un live en Instagram que muchos de sus seguidores no podrán olvidar, pues no solo habló de Andy Rivera, sino que lo hizo llorando. En ese momento, ella había terminado con Capuozzo, quien fue su novio por pocos meses, e intentó volver con Andy, pero no fue posible, pues los comentarios de usuarios, más la oposición de la misma madre del cantante, no les permitían continuar su romance.

A pesar de que Lina no buscaba echarle la culpa a nadie, como ella misma aclaró, pero algunos usuarios parece que no lo entendieron de una forma correcta, así que ahora que Lina terminó con Juan, volvieron a atacar a Andy con comentarios y a su madre.

“Muy talentoso y exitoso, por eso como madre debería dejarlo ser feliz y querer la mujer que él quiere y con la que él quiere estar, así usted no le guste, pero es la felicidad de su hijo y usted no le da lo que una mujer sí” afirmó un usuario en internet.

Ante esto ella no se quedó callada y decidió responderle “por eso es que la sociedad está como está, prefiere vivir la vida de los demás que la propia. Feliz noche”.

Pero la respuesta no logró bajar los humos de los seguidores y si, por el contrario, siguieron criticándola “Le cantaron la tabla y ella se salió por la tangente. Es verdad, lo maneja como a un niño”