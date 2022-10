¿Está sufriendo en silencio? El mensaje de Paola Jara que causó incertidumbre entre sus seguidores

No solo se trata de imponer un estilo de vestimenta, peinado, maquillaje o posicionar un tema musical hasta convertirlo en un éxito más que rotundo, pues la presencia en todas las redes sociales de la bella Paola Jara va mucho más allá.

Recientemente lo ha vuelto a hacer y es que ha acompañado de un texto, más que directo, las fotos que dejó una de sus más recientes presentaciones y con las que ha despertado la curiosidad de todos sus fanáticos y en especial de su comunidad digital en Instagram

Con una primera fotografía haciendo una señal de silencio, con su dedo sobre sus labios, que aparentemente le pide al publico presente en el show, la cantante y también esposa de Jessi Uribe escribió “Nadie sabe el dolor que esconde una sonrisa 🙏 🙌🏻 ❤️”.

Seguidores de Paola Jara cree que se acabó el amor con Jessi Uribe

Como era de esperarse el post se llenó de diversas reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en cuestionar si se trata de un mensaje oculto o de algún llamado de atención que hace desde sus redes, mientras otros que quizá se trata de la oración de alguna de canción que viene en camino.

“De pronto solo es una nueva canción y ya. No necesariamente se dejó con Jessi o es algo familiar”, “Dios, y estas palabras. Me preocupa”, “No la veo tan feliz y si miras a Jessi tampoco. Jummmm. Casi no se les ve juntos en sus días de descanso. Tampoco veo mucho la muestra de afecto, del tira que jálame de amor😢”, son solo algunos de los mensajes de los seguidores que destacan en el post.