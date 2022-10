El humorista costeño Álvaro Lemmon, mejor conocido como ‘El hombre caminán’ se dejó ver nuevamente a través de sus redes sociales, esta vez con un mensaje dirigido a la alcaldesa Virna Johonson y al gobernador Carlos Caicedo pidiendo ayuda.

El exhumorista del recordado programa Sabados Felices subió un video en su cuenta de Twitter donde le solicita el favor a la alcaldesa para que le faciliten un stand del camellón de El Rodadero, pues según afirma, están desocupados y lo usaría para vender unas ‘cositas’ y para amenizar el rato a los transeúntes con su guitarra.

Lemmon escribió lo siguiente:”@VirnaJohnson alcaldesa @carlosecaicedo llevo varios meses pidiendo un stand para colocar mis cositas y venderlas en el malecón del rodadero ayúdeme están desocupados los locales por qué no me ayudan con uno por favor he hablado con todo el mundo por favor”.

Hasta el momento, las autoridades de esa ciudad y del departamento, no se han pronunciado sobre la petición del ‘hombre caimán’ que al parecer se mantiene en aprietos económicos.

@VirnaJohnson alcaldesa @carlosecaicedo llevo varios meses pidiendo un stand para colocar mis cositas y venderlas en el malecón del rodadero ayúdeme están desocupados los locales por qué no me ayudan con uno por favor he hablado con todo el mundo por favor pic.twitter.com/mm3BAdDExy — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) October 22, 2022

Alvaro Lemmon ‘El hombre caimán’ pide ayuda para abrir negocio

También puede leer: El hombre caimán triste: No rebició agradecimiento en 50 años de Sábados Felices

El ‘Hombre Caimán’, Álvaro Lemmon, envió un triste mensaje en sus redes referente a la celebración de los 50 años de Sábados Felices, programa al que le dedicó la mayor parte de los años de su carrera artística y que en el aniversario no recordó su participación en el especial transmitido este sábado. Cabe recordar, que desde hace varios años el recordado ‘Hombre Caimán’, mantiene un pleito laboral con Caracol por la liquidación que recibió tras su salida del espacio televisivo.

“46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años”, escribió en sus redes sin referirse directamente al canal y al programa.

Además concluyó amargamente “que tristeza me da”.