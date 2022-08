El hombre caimán triste: No rebició agradecimiento en 50 años de Sábados Felices

El ‘Hombre Caimán’, Álvaro Lemmon, envió un triste mensaje en sus redes referente a la celebración de los 50 años de Sábados Felices, programa al que le dedicó la mayor parte de los años de su carrera artística y que en el aniversario no recordó su participación en el especial transmitido este sábado. Cabe recordar, que desde hace varios años el recordado ‘Hombre Caimán’, mantiene un pleito laboral con Caracol por la liquidación que recibió tras su salida del espacio televisivo.

“46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años”, escribió en sus redes sin referirse directamente al canal y al programa.

Además añadió “que tristeza me da”.

En redes recibió comentarios a favor y en contra de sus opiniones, pero resaltó que, por lo menos, sus seguidores extrañan el programa con el elenco iniica del cual el ‘Hombre caimán’ hacía parte.

La crisis económica de El Hombre Caimán

En medio de una entrevista, el ‘Hombre caimán’ se sinceró sobre la «pobre» liquidación que le dio Caracol al salir de Sábados felices.

Hace más de un año los televidentes quedaron tristes al conocer que el humorista no iba más en el programa de los fines de semana.

Y más tarde, él reveló que la noticia lo había tomado por sorpresa, pues se lo avisaron de un momento para otro.

«Tengo 44 años en Sábados felices y me llamaron para acabar esa vaina, pero el problema es que quieren que me vaya sin plata. Yo estoy pensionado, pero me dijeron que seguía sin nómina”, contó en ese momento al programa Lo sé todo.

Ahora, hablando de nuevo con el programa del Canal Uno, reveló que su situación económica no es la mejor.

El humorista quiso ser sincero, pues de acuerdo con él, muchas personas creen que es millonario, simplemente porque trabajó durante muchos años en Sábados felices.

Por eso, para acabar con los rumores, contó la suma que le dio el canal a manera de liquidación: nueve millones de pesos. Una cifra baja teniendo en cuenta todos los años de trabajo allí.

Además, el ‘Hombre caimán’ agregó que esperaba un poco más de dinero pues era humorista, pero también actor y escritor.

El humorista no niega que tuvo una gran temporada en la que el dinero era lo de menos, sin embargo, su suerte cambió y ahora tiene que pensar muy bien cómo gasta los recursos.

«Tuve hasta ocho carros al mismo tiempo, pero hubo un momento en que me tocó vender todo porque me quedé en la olla».

Además, aseguró que ha usado mucho su talento para la música para salir adelante en esta época de «vacas flacas».