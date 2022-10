Nórida Rodríguez puso a llorar a todos con un video muy sentimental junto a su fallecido esposo

El 25 de septiembre de manera sorpresiva se dio el fallecimiento del actor y director Ariosto Vega, más conocido como Toto. Su deceso se dio al cierre del Festival de cine verde del que era director, en Barichara, Santander. A los pocos minutos de dar el discuro de cierre junto a su esposa Nórida Rodríguez el artista se sintió mal y terminó cayendo al piso, de inmediato las personas que estaban a su alrededor llamaron de inmediato al servicio de emergencias.

En el parte médico oficial el Hospital San Juan de Dios informó que el artista tuvo complicaciones que lo llevaron a tener tres paros cardiorrespiratorios, de los dos primeros lograron reanimarlo haciendo maniobras de reanimación, pero infortunadamente tras el tercer episodio no lograron hacer nada y el cuerpo de Toto no aguantó más, razón por la cual se dio el parte de fallecimiento a las 22+50.

Desde ese momento el mundo artístico del país se volcó en comentarios de apoyo y admiración por el fallecido artista, que era recordardo por participar en diferentes producciones de televisión y cine, pero además de eso por su aporte cultural al país, tanto así que el mismo presidente Gustavo Petro presentó sus condolencias públicamente, lamentando su fallecimiento.

Nórida Rodríguez y su dolor profundo

La pareja estuvo más de 20 años unida en relación, por lo que la perdida como es lógico causó un gran dolor en la actriz que a los pocos días de la muerte de Totó se expresó en sus redes sociales con estas sentidas palabras “Amor de mi vida, fue muy poco tiempo, nos quedó faltando todo. Mi corazón está roto, pero con los pedazos que me quedan te amaré por siempre”.

A tres semanas del fallecimiento de su esposo, Nórida sigue dando muestras de su amor eterno y de cuanto extraña a Toto, en su cuenta de Instagram compartió un video en el que se les puede ver a los dos bailando, junto al mensaje “Tú sin cuerpo, yo sin alma…” en los comentarios se pueden leer reacciones como “Todo nuestra amor para ti querida Nona”, “No he podido dejar de llorar viendo este video”, “Las Almas que se aman no saben de ausencias, no saben de olvido, ni dicen Adiós”, entre otros.