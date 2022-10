Kika Nieto lanzó ‘Tócatelas’, que habla sobre el autoexamen, y la cancelan por ‘Cringe’

Kika Nieto es un personaje entre odios y amores. Desde hace años lleva en redes sociales, lo que ha generado que muchos la sigan, pero así mismo, ha pasado por capítulos muy oscuros cuando ha recibido críticas, denuncias y hasta amenazas. Ahora, lanzó una canción y se volvió tendencia en redes sociales.

Y es que es muy cierto cuando se escucha decir que Kika respira y ya hay miles de personas criticándola y atacándola, pues es cierto que su personalidad genera reacciones encontradas. Prueba de ello, ha sido todas las veces que su nombre se ha escrito debido a videos hablando de feminismo e incluso los más simples, como videos de TikTok.

Ahora, debido a que el 19 de octubre se celebró el día de prevención de cáncer de seno, muchos famosos utilizaron sus redes sociales para incentivar el autoexamen y la forma correcta de hacerlo. Entre esos estuvo Kika, que tuvo una manera muy interesante de hacerlo: por medio de una canción.

Sin embargo, la canción no tuvo la acogida que se esperaba, ya que algunos decían que era la forma más ridícula de hacerlo “Qué semanita para la música: Shakira sacó Monotonía, Taylor Swift sacó Midnights y Kika Nieto sacó Tócate las boobies” “la verdad me tiene intrigado el cambio de kika nieto literalmente se chapinerizo” “Kika Nieto tiene las mejores campañas, pero las desarrolla de la peor manera posible, una vergüenza cada vez que sube un vídeo”

A pesar de que hay muchos comentarios negativos, hay otros que la defienden y no por el hecho de que les caiga bien, sino porque afirman que el mensaje es claro para el target al que ella le apunta: adolescentes.

“Yo sé que Kika Nieto no canta, pero me gusta esta canción porque al menos genera conciencia” “Al menos es una influencer dando conciencia sobre el cáncer de mama y no esos influencers que no generan nada productivo” “Dejen a Kika Nieto quieta, recuerden que su Target es de adolescentes y preadolescentes, y la canción es una buena forma de llegarles, cansones” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

