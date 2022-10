Pequeño niño de 5 años sorprende con su destreza para tocar el piano

Gracias a las redes sociales podemos encontrar videos que nos alegran, otros nos llegan al corazón con sus mensajes puntuales y además tenemos la oportunidad de descubrir a grandes talentos que no de existir internet y un mundo globalizado no habría posibilidad de deleitarnos con sus habilidades. Estos videos que terminan volviéndose virales van por todo el mundo y sin importar en que rincón del planeta estemos allá llegan.

Lea también: Pobre enfermo, además de estar en camilla, el ascensor al que lo subieron se descolgó

En este caso el protagonista es un pequeño niño de tan solo cinco años llamado Alberto Cartuccia Cingolani, el menor tambíen conocido como el ‘Mozart itaiano’ tiene un talento sorprendente para intepretar el piano, uno de los instrumentos más completos y difíciles de aprender, incluso hay musicos que dedican muchos años a practicarlo y aún así no lo logran. Pues este pequeño en algo más de dos años tiene tanta destreza en el piano que parece que llevara decadas haciéndolo.

Sus padres que son músicos no fueron ajenos a la pandemia ocasionada por el Covid-19 y teniendo como pretexto el fuerte confinamiento que se dio en Italia vieron en este el momento perfecto para enseñarle a su hijo a tocar el piano, pero seguro ni ellos teniendo toda la fe y amor puesta en su hijo imaginaron que el niño resultaría ser tan talentoso y en tan poco tiempo dominara el instrumento como si hubise nacido pegado a él.

También le puede interesar: Cantante muere en pleno concierto luego de sufrir un ataque cardíaco

En internet circula un video que suma millones de reproducciones en el que se puede ver a Alberto interretando una obra de música clásica a la perfección y no solo eso, de memoria. El niño en lugar de verse estresado tratando de no perderse en la interpretación se le ve manejarse con total fluidez sin sobresaltos. La madre del menor indicó a medios locales que su hijo por su corta edad no sabe leer bien las partituras de las obras musicales que interpreta y por eso lo hace gracias a su memoria y oído, algo que ella define como “instintivo”.