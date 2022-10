Mötley Crüe anunció su ‘The World Tour’ y Colombia está incluida: esto es lo que necesita saber

Después de la mayor gira de estadios en Estados Unidos durante este 2022 con más de 1,3 millones de entradas vendidas, las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del mundo, Def Leppard y Mötley Crüe, llegan en este 2023 con su gira ‘The World Tour’ y estarán en Colombia por primera vez. Solamente Def Leppard estuvo en el país en 1997.

La gira mundial comienza el sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Ambas bandas llevarán sus electrizantes espectáculos por todo el mundo con paradas en América Latina antes de llegar a Europa en mayo de 2023. Estarán en el icónico estadio de Wembley el sábado 1 de julio de 2023, y luego terminarán en Hampden, Glasgow, Reino Unido. Manténgase atento a los espectáculos adicionales de 2023 que se anunciarán muy pronto.

“Después de finalmente volver al ruedo y tener una gira monumental de verano en los EE. UU. y Canadá este año, estamos más que emocionados de llevar esta gira a las principales ciudades de todo el mundo y dar inicio a Europa en Sheffield, donde todo comenzó para nosotros hace 45 años. ¡Esperamos verlos por ahí, en algún lugar pronto!” dijo Joe Elliott de Def Leppard.

“Pasamos un tiempo increíble en The Stadium Tour en América del Norte este verano y realmente estamos ansiosos por llevar el espectáculo alrededor del mundo con The WORLD Tour en 2023. Crüeheads en América Latina y Europa: ¡Prepárense! Estamos llegando para ustedes y no puedo esperar para finalmente verlos a todos de nuevo el próximo año” afirmó Mötley Crüe.

¿Cuándo estará Mötley Crüe en Bogotá?

La banda pisará terreno colombiano en Bogotá, el 25 de febrero del 2023, y se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar.

¿Cómo puedo comprar las boletas?

Puedes visitar www.eticket.co para más detalles, incluyendo ofertas VIP, las fechas y horarios pueden variar.

PREVENTA AVAL: Desde las 9:00 am del 25 de octubre hasta el 26 de octubre a las 11:59 pm o hasta agotar, 27450 unidades disponibles para la PREVENTA AVAL en todas las localidades, lo primero que ocurra.