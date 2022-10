Luisa Fernanda W dice estar pasando por una etapa del embarazo que le da mucha ansiedad

La bella Luisa Fernanda W continua a la espera de su segundo hijo con el cantante Pipe Bueno, y durante estos meses ha habido altibajos en su proceso, pues los estados de ánimo y el estrés la han afectado.

Ahora, ante los cuestionamientos de sus seguidores sobre si dio a luz o no, la creadora de contenido ha salido a aclarar los rumores y aseverar que su ausencia en redes sociales fue una decisión para poder guardar el reposo correspondiente.

“Mucha gente me ha estado escribiendo y preguntando que si mi bebé ya nació. Les cuento que a Domenic aún le quedan unas semanas en el vientre de mamá. Sé que he estado un poco ausente este fin de semana es porque estoy guardando reposo relax que el día que nazca yo se los comparto con todo el cariño. Un abrazo, muchas gracias por preguntar y por la buena energía”, escribió en sus historias en la red social Instagram.

Seguidamente publicó algunas fotografías en las que aún se le ve a plenitud su embarazo con la intención de desviar los rumores y aclarar las dudas que se han creado al respecto en su comunidad digital, asegurando que Domenic aún no ha nacido, pero confesando que atraviesa una etapa de ansiedad.

“Conclusión, uno puede tener cara haber dado a luz y no haber dado, no supongamos tanto (aplica para todo en la vida)… Estoy pasando por la etapa de embarazo que en lo personal me genera más ansiedad y se me hace lento todo, entonces también estaba desconectada de redes para relajarme un poco”, confesó Luisa Fernanda W.

Es de recordar que a principios del mes de septiembre los excesos de trabajo y diferentes compromisos hicieron mella en la salud de la creadora de contenido y cantante Luisa Fernanda W, pues tuvo que ser hospitalizada y confesó que le mandaron reposo absoluto.