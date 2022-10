“Dejen el show”: Melissa Martínez molesta por quienes hablan de su reacción con ‘Monotonía’

Melissa Martínez es una famosa periodista deportiva, quien durante años ha deslumbrado no solo por su talento en el ámbito del fútbol, sino también por su belleza. Sin embargo, desde hace algunos meses ha venido llamando la atención y no precisamente, por lo dicho anteriormente. Pues se conoció que la presentadora y Matías Mier decidieron ponerle fin a su matrimonio.

Luego de los repetitivos rumores, el encargado de confirmar la noticia fue el futbolista, quien aseguró que había ocasionado mucho daño a Martínez, teniendo en cuenta que se filtraron algunas fotos de él con la que sería su nueva pareja.

Si bien, Melissa se ha dejado ver feliz y disfrutando de tiempo con sus amigos y familiares. En el estreno de la nueva canción de Shakira, fue una de las tantas famosas que decidió referirse al tema, la periodista, a través de su cuenta de Twitter, aseguró: “Monotonía es un puñal que se canta! @shakira no tiene que decir más nada de…”.

Como era de esperarse, su respuesta rápidamente se viralizó en las redes sociales, en donde aseguran algunos medios aseguran que fue una clara indirecta para su expareja Mier. Además, que la nueva canción de la barranquillera es un desahogo para la presentadora.

Ante el sinfín de comentarios que tuvieron sus declaraciones, Melissa decidió de referirse al tema. La periodista, a través de cuenta de Instagram, aseguró en tono de molestia por lo sucedido y agregó: “Ayer todo el mundo cantando la canción de Shakira, no fue culpa tuya. Y la única que sale, que canta supuestamente la canción, que la pone y que la comparte soy yo”. Seguidamente, aseguró: “Qué necesidad, no, dejen el show que no hay tarima, por favor, tranquilos, voy a trabajar a ganarme la vida”.

Momentos más tarde, Melissa aprovechó para dejar claro que está mejor que nunca, bailando y cantando al ritmo de ‘Monotonía’: “Te olvidaste de lo que un día fuimos tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero si sé qué di más que tú, estaba corriendo por alguien que por mí ya estaba caminando. Este amor no ha muerto”. Al corto video agregó: “En la U me decían actitud”.

Posteriormente, entre risas, preguntó a sus seguidores: ¿O sea, a mí no me puede gustar una canción? “Yo estaba esperando antología o algo así, una cosa realmente corta venas, esto me pareció bacanisimo, tiene buen ritmo. Me parece que no tiene nada más que decir Shakira, está espectacular”.