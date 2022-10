Una familia moderna: Melina Ramirez posa al lado de Daniella Donado y sus respectivas parejas

Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza llegarán al altar luego de varios años de relación. Cada uno tuvo su hijo en relaciones anteriores que no funcionaron y muchos pensaron que cada uno se llevaba bastante mal con sus ex’s. Ahora, con esta foto, comprueban que no se la llevan para nada mal y de hecho tienen una linda relación.

Es normal que al principio de las rupturas la relación con el ex no sea la mejor, hay dolor, confusión, tristeza, rabia, etc. Muchos sentimientos que no logran construir una relación sana. Sin embargo, varios logran llevarse muy bien luego de que se superan los malentendidos y cada uno logra rehacer su vida.

Dicha decisión la toman, sobre todo, cuando hay hijos de por medio. Ahora que han compartido una foto de los cuatro, es decir: Melina Ramírez, Juan Manuel Mendoza, Daniella Donado y su actual esposo ed la que está embarazada. Todos lucían bastante sonrientes y hasta muy amigos abrazados.

Lo comentarios no se hicieron esperar, todos resaltaron la bonita relación que tienen los famosos por el bienestar de la hija que tienen en común Daniela y Juan Manuel.

“Una familia funcional que pone como prioridad sus hijos. Excelente” “Claramente el bienestar de la niña es lo esencial y primordial para ellos” “Lo que yo quisiera, pero mi ex no madura jajajaja esa foto trasmite paz y es lo único que quiero para mi hijo”

Por el lado de Melina pasa lo mismo, ella y Mateo Carvajal con su hijo Salvador. Los dos padres mantienen una excelente relación porque, para empezar, el niño ama pasar el tiempo con su padre.

Definitivamente, muchos resaltaron la importancia de ser maduros, pues incluso la misma Alejandra Serje lo comentó.