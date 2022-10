Naldy, ex de Aida Victoria Merlano, reaparece con sugerentes fotos y dice “estar listo”

El cantante Naldy ha mostrado sus atributos en una polémica publicación en su cuenta en la red social Instagram en la que desató todo tipo de reacciones tras lo ocurrido con si ex la influencer Aida Victoria Merlano.

Puede leer: ¿Un clavo saca otro clavo? Aida Victoria terminó con Naldy y ya le tendría reemplazo

Y es que como es de recordar Aida Victoria Merlano y Naldy rompieron su relación amorosa semanas atrás y desde entonces ha quedado en duda si la influencer está o no con WestCOL. Ya que esté aseguró que sí son pareja por lo que Naldy no dudó en reaccionar ante ello, pero con mucho respeto a su ex.

“Vamos a ponernos esos guantes, como vos sos más calle, más malo, pues más gánster. Todo el mundo me está preguntando que, si termine con Aida y sí, sí termine con Aida, terminamos este sábado que pasó, y ella está en todo su derecho de tener amigos, de tener cuento, lo que ella quiera porque ella merece ser feliz con la persona que ella escoja, así que sí, terminamos”, contó en ese entonces Naldy.

Las reacciones a las fotos de Naldy

Pero ahora el cantante reapareció en redes sociales con unas fotografías que se han llevado todos los halagos de sus seguidores, y que acompañó con unas frases que han despertado la curiosidad de su comunidad digital.

“Gracias a la vida a cada persona en mi camino. por todas las lecciones aprendidas. estoy listo para seguir creciendo 🫡 ⚡️⚡️ 🦾 🦾 ✊🏼 ✊🏼” — Naldy

Naldy ha aprovechado de mostrarse un poco más en sus fotografías y ha hecho que se genere un diluvio de halagos, pero también de comentarios sobre “lo que dejó libre Aida Victoria Merlano”.

“Hay gente que en vez de comer carne de primera le gusta comer chicharrón. Sigue tu camino Naldy 🔥”, “Quien cambia esto por ese Weisocol 🔥 😮 😂”, “Vales mucho no se desanime por mujeres que solo están para recorrer el mundo con uno y con otro 🔥”, “De esto a la otra vaina jajaja hay años luz ja ja ja ja”, “Por lo menos este no tiene bóxer de Ben 10 😂 😂 😂”, son algunos de los comentarios que destacan en el post.