Cazzu casi se desmaya en concierto, ¿embarazada?

Christian Nodal y Cazzu fueron el centro de atención luego de que el cantante popular terminara su relación con Belinda, pues los dos mexicanos tuvieron una relación un poco tóxica a decir verdad. Además, pasó muy poco tiempo para que Christian mostrara públicamente su relación con Cazzu.

Al principio, los dos afirmaron que se trataba solo de una amistad. Fue solo cuestión de tiempo para que todo se confirmara, pues los dos cantantes se acompañaban para todo lado, beso por acá y beso por allá.

Además de eso, los dos se vieron en una iglesia incluso pidiendo bendición de un padre, ¿se iban a casar?, lo cierto es que el rumor estuvo sonando muy fuerte, pero hasta el momento, no se ha conocido nada al respecto, aunque no sería descabellado que pasara.

Los rumores que suenan ahora son más fuertes, pues dicen que Cazuu podría estar esperando el primer bebé de Nodal.

Todo sucedió cuando la cantante argentina estaba en un concierto. Generalmente, los shows de ella son muy movidos, llenas de coreografías y mucho ‘perreo’. Sin embargo, en esta oportunidad, Cazuu parecía estar más quieta de lo normal.

En medio de eso, la cantante afirmó que daría el concierto sentada porque no se sentía bien “Cuando han visto una foto mía sentada en una silla en un show. Hoy tengo un día complicado, no estoy perreando ni saltando porque siento que ¡uy! me mareo y es importante terminar el show”

Además de eso, afirmó que no quería que se desmayara porque el día de mañana ya se hacía tendencia en todo lado.

Así embargo, no fue necesario para que se desmayara para que el video se hizo viral y los usuarios en internet empezara a rumorear que podría estar embarazada. Ellos aun no han dicho nada, pero lo cierto es que no sería descabellado pensar en ello, luego de saberse los planes a futuro que tienen.