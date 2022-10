Memes y burlas para los que quieren conocer Reino Unido

El presidente Gustavo Petro afirmó que pasaría la propuesta que de Estados Unidos quitara la Visa para los colombianos, pero todos saben que dicha promesa no es que sea muy sencilla. Lo que si logró es que Reino Unido lo considerara y lo hiciera. Ahora que ya no se necesita tal documento, muchos colombianos han decidido averiguar tiquetes, hospedaje, países y demás cosas turísticas que puedan interesarles.

A raíz de esto, así como ha habido colombianos interesados o pensando en la posibilidad de ir algún día, hay otros que decidieron burlarse de la situación, pues alegan que muchos ni siquiera visitan países cercanos que no requieren Visa por mucho tiempo, para pensar ‘en cruzar el charco’.

Por ejemplo, Twitter se ha caracterizado por ser la red social principal en la que los internautas discuten dichos temas, se burlan y hacen memes dejando ver su creatividad en uno que otro tweet.

Antes de empezar con la lista de los mejores memes vistos hasta el momento, cabe resaltar que quienes en definitiva les interese planear un viaje más adelante y conocer aquel país, deben saber que el hecho de no exigir Visa para los colombianos entrará en vigencia, desde el próximo 9 de noviembre, información revelada por el embajador británico en Colombia, George Hodgson.

“Yo soy tan pobre que ni sabía que en Reino Unido nos pedían visa”, “Petro no logró que nos quitaran la visa para el Reino Unido, fue Verónica Alcocer cuando fue al funeral de la Reina Isabel II”, “Qué chimba que ya no se necesita visa para entrar a Reino Unido ahora ya solo me falta la plata”, “Busco amistad sincera para irnos a reino unido caminando o nadando”.

