3 famosas que han vencido el cáncer de mama

El 19 de octubre se celebra el día mundial de la prevención contra el cáncer de mamá, pues es uno de los que más ataca a las mujeres y cobra vidas en Colombia.

A pesar de que la noticia no sea bien recibida por nadie, ya que se relaciona inmediatamente con muerte, es importante mantener la calma y dar la lucha.

Hoy recopilamos algunos casos de famosas que han luchado y han salido victoriosas.

Lorena Meritano

Fue uno de los casos más recordados por los colombianos y varios latinos, teniendo en cuenta que hizo parte de producciones muy importantes como ‘Pasión de Gabilanes’. Además de eso, fue la pareja sentimental de Ernesto Calzadilla por muchos años.

Fue diagnosticada en el 2014 y su tratamiento fue bastante agresivo. Tuvo que someterse a 8 cirugías y hasta 16 tratamientos de quimioterapia, para erradicar su enfermedad.

Flavia dos Santos

La sexóloga descubrió que tenía cáncer a finales del 2014, pero afortunadamente se lo descubrieron a tiempo, así que su cáncer no fue agresivo. Al principio la famosa no creía que le pudiera pasar a ella, pues no tenía antecedentes en su familia.

Si hubieran pasado 6 meses no habría corrido con la misma suerte. “A mí no me tocó quimioterapia porque el cáncer no había contaminado los ganglios de las axilas, entonces tuve que hacerme dos cirugías y 30 sesiones de radioterapia”

Kristina Lilley

Para finales del 2013, la actriz recibió la dura noticia de que no solo padecía cáncer de mama, sino también cáncer de útero. Su tratamiento fue bastante fuerte y al principio confesó que se llenó de miedo, pero en su mente nunca estuvo la posibilidad de rendirse.

Tuvo 16 radioterapias y aseguró que se sintió muy cansada durante todo el tiempo, además porque muchos le preguntaban constantemente por qué estaba tan delgada.

Afortunadamente, Kristina es una de las sobrevivientes más admiradas porque superó dos que parecían no tener solución.