Melissa Martínez arremete contra quienes hablan falsedades de ella

La periodista Melissa Martínez sigue siendo el epicentro de los comentarios tras separarse de Matías Mier y desde entonces sus redes sociales han sido observadas por miles de seguidores ante cualquier pronunciamiento.

Así ha quedado demostrado recientemente en un video de sus historias en la red social Instagram, que fue recopilado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, en el que se le ve y escucha pronunciarse nuevamente ante las críticas.

Y es que parada en una habitación y con los ánimos muy arriba Melissa Martínez envió no solo un contundente mensaje, sino una advertencia a quienes posteen cosas falsas referente a su vida.

“Bueno, quería aprovechar para contarles que obviamente me molesto mucho cuando leo cosas, sobre todo cuando las lee mi hermana que es la que me comparte, que no son ciertas entonces, no sé, estoy como pensando en la posibilidad que cada vez que lea una cosa referente a mí que no sea verdadera publicarla aquí como fake news”, confesó Melissa Martínez.

Sin embargo, no se estancó allí, pues el accionar de todo lo que sucede alrededor la hace también considerar simplemente no ponerse a discutir con nadie, pues solo ella sabe muy bien quién es verdaderamente y no lo que digan las demás personas sobre su vida.

“Pero también me pongo a pensar qué para qué peleo con la gente si yo sé quién soy. No sé, es como un dilema que tengo allí en la cabeza, por lo pronto me voy a trabajar porque yo me gano la vida con mucho corazón y con muchas ganas”, finalizó Melissa Martínez

La comunidad digital reaccionó a las palabras de Melissa Martínez y los comentarios estuvieron más que divididos entre quienes le dieron la razón, pero también quienes la atacaron.

“Mientras sepas quién eres ... No hay nada que demostrar ☺️” y “Está vieja si es ridícula cómo no quieren que hablen si se pone hacer dinámicas hablando mier…🤦ja ja ja ja ja ja les gusta hacer show”, destacan entre los comentarios.