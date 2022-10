El irónico mensaje que Melissa Martínez le envía a quienes no la quieren ver ni en pintura

La periodista Melissa Martínez sigue siendo el epicentro de los comentarios tras separarse de Matías Mier y desde entonces sus redes sociales han sido observadas por miles de seguidores ante cualquier pronunciamiento.

Puede leer: Melissa Martínez se deja ver de fiesta, feliz y cantando a grito herido

Pero en sus historias en la red social Instagram ella continúa con sus publicaciones de trabajo y en especial de su día a día, como la reciente en la que fue elegida para una campaña de publicidad de una reconocida casa de apuestas.

Ante esto ella se ha mostrado muy feliz por el hecho de ver su imagen en diferentes vallas publicitarias y a partir de allí ha enviado un mensaje que muchos aseguran que va dirigido a una mujer. Y es que al mejor estilo de Paola Bracho en la telenovela mexicana ‘La Usurpadora’ la periodista usó una de sus frases más características para ir con todo en su video.

“Si por algún motivo no te caigo bien, espero que nunca digas ‘Ojalá no me la encuentre’, porque… ¡Me vas a tener que ver queridita!”, dice Melissa Martínez mientras deja ver la valla publicitaria en la que se le ve.

Dicen que Melissa Martínez “está ardida”

El clip ha sido rescatado por una de las cuentas dedicadas al espectáculo colombiano y en los comentarios las reacciones de quienes siguen su trabajo y miembros de su comunidad digital no se hicieron esperar.

“Etapas de la tusa” y “Está ardida porque le dicen la verdad, ella permitió que se metieran en su vida por exponer todo, y se tiene que aguantar, esas indirectas hablan de su inmadurez, es culpa de ella, y eso que se las pica de perfecta, tanta sonrisa y felicidad se nota que es pura pantalla, todo falso en ella”, destacan entre los mensajes.