Shaira lanza advertencia para aquellos que no valoran a quien tienen al lado

No se sabe si fue una indirecta o no, pero Shaira ha sido más que franca en una de sus últimas publicaciones en la red social de Instagram, en las que abogó por aquellas personas que no son valoradas.

Puede leer: Shaira confesó que quiere ser “besuqueada”

Y es que el dicho “nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde” es el eje fundamental de la bella cantante, quien con un seriado de tres fotografías ha desplegado el pie de publicación de manera de advertencia: “Cuida lo que tienes antes que se convierta en lo que tenías 🫶🏼 👻 😼”.

Muchos de los seguidores de la cantante aseguraron que sí la cuidarían de ella llegar a ser algo de ellos, así como otros que le dieron la razón al confesar que han pasado por situaciones similares que hoy lamentan.

“Así es, el hombre que tenga el privilegio de tenerte te valore y te respete, pero más importante que te haga sentir única todos los días 🥰🌹❣️💍🙏” y “Eso es correcto, aunque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”.

Más allá del mensaje de Shaira

Aprender a valorar a la pareja debe ser una prioridad y es que cuando se tiene una relación muchas veces se deja que la costumbre haga que desaparezcan las palabras o frases bonitas para esa pareja con la que compartes la vida y que debes valorar como un tesoro; cuando eso pasa se va perdiendo el amor, se va extinguiendo la chispa.

Una bonita palabra, un te quiero, un piropo, cualquier expresión de afecto que le entregues a la pareja; permitirá que se fortalezca la relación y de esa manera podrás mantener viva esa llama del amor. Es fundamental aprender a valorar a la pareja, pues la falta de atención y de expresiones de amor pueden acabar con el sentimiento y la pasión.