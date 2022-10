¿Qué pasó?: A Amparo Grisales le tocó salir a aclarar que está viva

Amparo Grisales es una actriz colombiana recordada por su participación en ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ y ‘En cuerpo ajeno’. Además, de su faceta de jurado durante varias temporadas, en ‘Yo me llamo’. La mujer, a sus 66 años, sigue llamando la atención de los televidentes por su belleza, aunque esto no ha sido impedimento para que reciba algunas críticas y burlas con respecto a su edad.

La más reciente polémica se presentó cuando a través de TiktTok en donde un hombre realizó un clip con fotos de Amparo, agregando: “Descansa en paz Amparito. Se te extrañará”.

Ante el hecho, Grisales no se quedó callada y debido a los distintos mensajes que llegaron a sus distintas redes sociales, aclaró la situación “Parece que un webón sin oficio… está rodando un TIKTOK… ¡Sobre mí y alarmando a la gente! ¡Ojalá no se le devuelva! ¡Las pendejadas que hacen los mediocres y tóxicos para llamar la atención!”, aseguró a través de su cuenta de Twitter la actriz

Seguidamente, la exjurado del reality de canto, dio un parte de tranquilidad a sus seguidores agregando: “Yo estoy muy bien gracias a Dios. Sana y armoniosa”.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a dicha red social, teniendo en cuenta la información falsa que diariamente circula por medio de esta plataforma, la actriz, agregó: “Señores, ustedes no pueden permitir que gente dañina circule en su red con noticias falsas de mal gusto y faltando al respeto de manera tan cobarde”.

Y es que en repetidas ocasiones la edad de la actriz ha sido el centro de risas por varios usuarios en redes sociales. Pero, al parecer, esto no es problema para Amparo, ya que, en medio de algunas entrevistas, afirma que con el tiempo se ha acostumbrado a que utilicen sus años en tono de burla, indicando que se siente divina y más viva que nunca.

Asimismo, Amparo en medio de algunas entrevistas indica: “Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo, primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar”.