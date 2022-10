Lina Tejeiro ya contestó si es verdad que está embarazada

Lina Tejeiro es una las actrices más reconocidas del país, por ende, muchas personas están pendientes de su vida. Ahora que tiene a Juan Duque en su vida muchos especulan que puede estar embarazada, sobre todo por la foto que ha publicado y los comentarios de amigos cercanos que le han dejado.

Y es que parece que la vida le ha cambiado desde que Juan Duque llegó a su vida, pues logró superar la relación que tenía con Andy Rivera y ahora está más enamorada y pensando en el futuro.

Ninguno de los dos famosos ha hablado de la posibilidad e irse a vivir juntos, casarse, ni mucho menos tener hijos, pero la verdad, es que muchos creyeron que estaba ya embarazada y hasta tres meses le pusieron.

Todo pasó cuando Lina decidió subir una foto del concierto de Daddy Yankee en donde aparece que se le ve una pequeña barriguita, además porque sus amigos le estaban comentando cosas bastante ambiguas.

Ahora que el tema se ha vuelto viral en redes sociales y hasta noticieros nacionales, ella decidió contestar a través de sus redes sociales para que las personas dejaran de decir cosas que no eran:

“Uno no se puede subir cuatro kilos de peso para un personaje, porque ya me embaracé” afirmó la actriz dejando claro que no se trata de ningún bebé, sino para un proyecto profesional.

“Y eso que mi suegra no la conoce porque o si no le inventa mas cuentos” “Total igual se ve hermosa” “Ese corset y el bolsito” “Esta muchachita ya no halla como llamar la atención” afirmaron algunas personas en redes sociales.

Por ahora no hay bebé pero podría haberlo pronto, teniendo en cuenta que afirmó hace algunos meses que quería ser mamá.