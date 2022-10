“A Ñejo le gusta dar pena”: el cantante subió un video con los pantalones abajo

Ñejo es uno de los artistas más reconocidos del género del reguetón, pues lleva en la industria muchos años y ha sido uno de los referentes y guías para muchos. Sin embargo, algunos apuntan que ahora hace cosas por crear polémica o parecer gracioso, pero termina haciendo el ridículo.

Ñejo ya lleva mucho tiempo en la música, por ende cuenta con tanto reconocimiento, que muchos le permiten hacer lo que él quiera sin criticarlo, sobre todo porque muchos consideran que ni siquiera lee los comentarios y tampoco le importa lo que piensen los demás de él.

A pesar de ello, si es cierto que Ñejo podría estar pasando la raya de lo chistoso a lo ridículo muy fácilmente, sobre todo con este video que genero reacciones encontradas en los usuarios que los siguen.

En el video se ve a Ñejo con los pantalones muy abajo, eso sí, con ropa interior, pero dejando ver su torso completamente desnudo, con cadena y cachucha. El video fue tomado con gracia porque aparece bailando y se ve un poco tierno, pero no todos estuvieron de acuerdo, pues apuntan a que los cantantes ya ni saben que hacer para llamar la atención.

“Como desveo esto” “Y no le falta las “viejas”” “Uyyy ñejo broki parece una volqueta de esas que mezclan el cemento” “jajajajaj eso en 4 no se veeee” “Habría forma de devolver el tiempo 10 minutos? , para no ver al Broko en esas” fueron algunos comentarios de usuarios.

La preocupación es que en vez de estar generando canciones y escribiendo, están haciendo el oso en redes sociales, lo que entristece un poco más a sus seguidores.