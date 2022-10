¿Se estaba drogando? Marc Anthony hizo extraños movimientos en concierto y fans especulan

El famoso cantante puertorriqueño Marc Anthony anda de gira por estos días con ‘Volviendo Tour’, un recorrido que lo hizo llegar hasta el Estadio Olímpico de Atahualpa, en Quito, en donde llamó la atención de miles por varios hechos que ocurrieron sobre el escenario.

El músico nacido en Estados Unidos estuvo acompañado de su prometida, Nadia Ferreira, y del colombiano Maluma, con quien ofreció un show inolvidable. En medio de la presentación, ambos músicos demostraron su afecto por medio de palabras cariñosas, abrazos y besos.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música está escrito. Lo que tú me has enseñado sale del corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida, cabrón”, le dijo Maluma.

Fans de Marc Anthony y las teorías sobre sus movimientos

Las muestras de cariño no fueron lo único que generó reacciones y comentarios entre el público, pues hubo un momento específico en el que Marc Anthony se dio la vuelta y con movimientos extraños despertó la curiosidad de muchos.

El hecho quedó registrado por una usuaria de TikTok bajo el nombre de AleSalazar1909, que divulgó el clip en la plataforma que rápidamente se volvió viral, con más de medio millón de visualizaciones y más de 25 mil interacciones.

Cientos de internautas se apresuraron a comentar y sacar sus propias especulaciones. Mientras que unos aseguraron que se trató de un golpe, otros señalaron la posibilidad de que el músico estuviera consumiendo drogas sobre el escenario. De igual manera, varios aprovecharon para referirse al tema de manera burlesca.

“Se pegó en el dedo y le dolió hasta el alma, se ve claro, ese dolor no tiene precio”, “es VapoRub, debe estar resfriado”, “se tomó muy en serio el papel de Héctor Lavoe”, “ni Diomedes se atrevió a tanto”, son algunos de ellos.