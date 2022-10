Mary Méndez revela que a veces no toma las decisiones correctas ¿De qué se arrepintió?

No pasa un día en el que la presentadora de ‘La Red’ Mary Méndez sorprenda a todos con sus publicaciones en la red social Instagram desde donde no solo enamora a su comunidad digital, sino que los invita a la reflexión.

Pero esta vez no se trata de la recomendación sobre alguna rutina de ejercicios para lucir un cuerpo perfecto como el de ella o una rutina de belleza, sino de una fotografía de hace 18 años en sus momentos de extrema juventud y en los que su rubia cabellera hipnotizaba a más de uno.

Sin embargo, no es la imagen en la luce espectacular lo que llamó únicamente la atención de su más de un millón de seguidores, sino el pie de la publicación en la que reveló que en algunas ocasiones simplemente se equivocó, pero sin especificar en qué.

“#tbf New York City 2004…. Cuando me encuentro con fotos de años atrás me doy cuenta que capaz no siempre he tomado las decisiones más acertadas, pero si las que me han hecho feliz ✌🏻”, escribió la bella Mary Méndez al pie del post.

Tal como era de esperarse el post de Mary Méndez se llenó de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en resaltar lo hermosa que luce en la imagen.

“Pues eres auténtica y esas decisiones por lo menos no las ocultas. Bella y punto” y “Pero igual de linda. En serio. No te pasan los años: literal. Me imagino q por tu actividad física y tu buena alimentación. Te admiro mucho”, son algunos de los mensajes que destacan.

Para Mary Méndez todos los días inician con actitud, tal como ella lo dice, pues los primeros pensamientos apenas nos despertamos deben ser escogidos estratégicamente porque son los que guiarán el día.