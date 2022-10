¿Luisa Fernanda W planea tener más hijos? Esto dijo la influencer

Luisa Fernanda W y su pareja, Pipe Bueno, han estado en la mira de muchas personas ya que todo indica que más pronto que tarde estará por llegar al mundo su nuevo bebé. De acuerdo con la influencer, el pequeño Domenic estaría naciendo en los próximos días, antes de que termine el mes de octubre. Y a propósito de esto, aprovechó para aclarar si en el futuro le gustaría tener a otro niño.

En 2018, los colombianos anunciaron la llegada de su primogénito, Máximo. Ambos se mostraron muy entusiasmados al respecto, con mucha alegría por su primer hijo. Cuatro años más adelante, la youtuber confirmó que estaba embarazada nuevamente, luego de que muchos fans especularan al respecto desde hacía varias semanas.

Y si bien Luisa Fernanda W se ha mostrado muy emocionada cada vez que anuncia sus embarazos, la joven aprovechó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram para hablar sobre su futuro en el mundo de la maternidad gracias a una interrogante interesante: “¿Te vas a operar para no tener más bebés?”.

Ante esto, la joven reveló que si bien aún no planea hacerse algún tipo de intervención quirúrgica de este tipo, no tiene entre sus planes tener otro bebé, admitiendo que le gustaría mantener su familia solo con Pipe, Máximo y Domenic.

“No me voy a operar para no tener más bebés porque todavía no me siento en la capacidad de tomar una decisión tan radical, pero sí tengo claro que no quiero tener más bebés”, dijo.

“En este momento de mi vida, yo creo que ya voy a cerrar la fábrica de bebés, como que ya con dos varoncitos estoy súper bien. No estoy pensando tener un tercer hijo”, acotó.

Sin embargo, dejó ver que no se someterá a la cirugía porque dice que en el futuro puede cambiar de parecer. “Uno no sabe más adelante, pero por ahora, por estos próximos años, no. Aunque uno nunca sabe los planes de Dios”, concluyó.