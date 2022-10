Daniel Samper Ospina desató la locura con una divertida camisa sobre la dieta

Daniel Samper Ospina ha sorprendido a todos en una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram y no por burlarse de los políticos colombianos y las cosas que suceden en el país, sino porque se hizo su propio llamado de atención.

Según lo que se puede evidenciar Daniel Samper Ospina lleva rato tratando de cumplir un régimen alimentario que al parecer no ha seguido al pie de la letra, y tal parece que ha sido durante mucho tiempo ya que califica como constante lo que es su indisciplina.

Es así como en una camisa ha dejado ver “Es para marzo” la frase vino acompañada de una flecha que apunta su panza y con una cara de desconcertado al respecto dejó un mensaje más que claro al pie de publicación.

“Este outfit de playa es una nueva forma de relacionarme con mi constante incumplimiento de la dieta. Etiqueten a quien quieran que se lo herede”, escribió al pie Daniel Samper Ospina de publicación.

Le piden que se la regale a Gustavo Petro

Como era de esperarse, y más al ser una consulta pública, el post se llenó de reacciones de parte de su comunidad digital que no dejó pasar por alto la oportunidad de dejarle varios comentarios, con algunos que se subieron de tono.

“Si no dices lo de la dieta habría pensado que esa flecha apuntaba a otra parte y que la referencia del marzo era por el mes de la mujer... 😂 😂 😂 😂 🤦🏽‍♀️” y “A Petro, que solo juega fútbol en campaña y ahora por sedentario es que vive enfermo. Y ojo, soy petrista”, destacan entre los comentarios.

No hay dudas de que hay que cuidar lo que se come porque es importante consultar a los expertos para tener construir una dieta saludable y rica en nutrientes. Así como no quemarse, ya que se supone que se debe solo ser constante para poder entrenar correctamente. Además de enforcarse en submetas, pues hay que perfeccionar cada uno de los detalles para completar el engranaje.