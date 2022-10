Participante de ‘La Voz Senior’ le echó tremendos ‘perros’ a Alejandro Santamaría

Cada noche el show de La Voz Senior hace que miles de personas en el país se conecten a la señal de televisión e internet para ver a los talentosos personajes que se presentan cantando en cada una de las galas, pero aún más que sus voces, lo que ha hecho que el programa tenga tanto éxito son las historias que cuenta cada uno de los participantes.

A pesar de que la categoría ‘Kids’ conquistó los corazones de los jurados y de Colombia, si es cierto que los señores de tercera edad pueden ser mucho más tiernos con sus historias y sus apuntes, además de su personalidad extrovertida.

Además de su talento, muchos no desaprovechan para tener interacciones con el mismo jurado y aprovechar la diferencia generacional para tirar uno que otro piropo.

Fue el caso de Amparito, una concursante por parte del equipo Nacho, que se enfrentó contra José Fernando. Los dos participantes tuvieron una increíble participación y sorprendieron con su talento y su energía, y a pesar de que Amparito no pasó a la siguiente ronda, no desaprovechó para decirle a Alejandro Santamaría lo que le causó: “Ese bebé, Santamaría, bebecito. El abrazo que él me dio, quedé, pero energizada” afirmó la mujer.

Al final, a pesar de la energía que tiene Amparito, no logró pasar porque afirmaron que su voz se había visto afectadaq por estar tocando el instrumento. La mayoría de jueces estuvieron de acuerdo con que José aprovechó su tiempo en escena, para demostrar el gran talento que tenía con su voz.

Muchos en redes sociales afirmaron que a pesar de tener razón, nunca olvidarían la buena energía que tenía la mujer, que puso a bailar a todos con la canción del carnaval