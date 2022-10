Mateo Carvajal recordó una conmovdeora anécdota sobre el nacimiento de Salvador: “empecé a llorar”

Mateo Carvajal ha demostrado el gran vínculo que tiene con el pequeño Salvador. El joven ha compartido todo tipo de publicaciones referentes al niño en sus redes sociales, desde sus ocurrencias hasta fotos de padre e hijo. Pero lo que muchos de sus seguidores no sabían es que el atleta estuvo muy entregado al niño desde antes de su nacimiento, algo que reveló con una serie de emotivos videos.

Salvador pasa parte de su tiempo con sus papá, pero también lo hace con Melina Ramírez, la expareja del deportista. A través de las redes, ambos padres han manifestado lo emocional que se pone el pequeño cuando debe separarse de uno de ellos, un relato enternecedor que suele tocar los corazones de los seguidores de ambas celebridades.

Pero este no es el único cuento emotivo que tiene Mateo Carvajal, ya que a través de sus historias de Instagram reveló un pequeño detalle en relación al nacimiento de su hijo, contando que no pudo contener las lágrimas por una poderosa razón.

El colombiano comenzó el relato contando que se encontraba en un sitio importante para él: la Basílica de la Virgen de Guadalupe. “Yo recuerdo que cuando Salvador iba a nacer, parce, yo cerré los ojos, porque yo ya había venido. Hice unas promesas aquí a la virgen y le entregué con toda mi alma al flaco para que ella lo bajara del cielo, lo bajara bien”, comentó.

Seguidamente, relató que cuando su hijo nació, lo primero que hizo fue contarle los dedos de las manos y de los pies, y fue allí donde no pudo contener su emoción y rompió en llanto por la alegría de saber que había nacido completo.

“Cuando nació el bebé, porque yo estaba ahí, a mí no se me ocurrió otra cosa que contarle los deditos de las manos y de los pies, entonces yo empecé, uno, dos, cinco, diez, entonces las manos completas y empecé a llorar y después le conté los de los pies y me puse otra vez a llorar de la alegría que había salido completo”, dijo Mate Carvajal muy emocionado.