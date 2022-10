Catherine Siachoque se convirtió en una verdadera ‘Bichota’ para conocer a Karol G

Que una de las actrices más talentosas de Colombia, como lo es Catherine Siachoque, sea fanática de ‘La Bichota’ a Karol G, es una de las sorpresas que dejó a todos con la boca abierta hace poco.

Y es que en una de las más recientes publicaciones una de las protagonistas de ‘Tierra De Pasiones’ causó sensación al ver cómo, a través de videos, estuvo no solo cantando, sino perreando los éxitos de la cantante de ‘Mamiii’.

Catherine Siachoque se fue ataviada en un corsé negro de transparencias, combinado perfectamente con un pantalón de cuero incluyendo guantes de mallas que la hacían ver como una verdadera ‘Bichota’. Al principio del clip compartido por la actriz se le ve en medio del público muy bien acompañada mientras cantaba ‘PROVENZA’ a todo pulmón y bailando.

“He sido su fan por años… me gusta ella, me gusta su música, todo. Por fin se me dio hace un par de semanas verla en concierto y conocerla, ahora me gusta más 🥰 colombiana berraca, bella, exitosa y con sentido de familia ¡TOP! 🙏🏽 Soy feliz y ahora soy más fan🥰 🥰 🥰 🥰”, escribió Catherine Siachoque al pie de la publicación.

Seguidamente Catherine Siachoque pudo acceder al área detrás del escenario y se le pudo divisar en un frenético y eufórico abrazo con la cantante quien se mostró sumamente complacida de conocerla.

“¿Cómo estás mi reina?” fue lo primero que Karol G le dijo al ver que, quizá una de sus actrices favoritas, quería conocerla. La publicación de Catherine Siachoque ha desatado una infinidad de reacciones de parte de su comunidad digital en la red social Instagram.

“Las Bichotas 🔥🔥” y “Orgullo colombiano par de hermosas 🇨🇴 🇨🇴😍 ❤️”, son solo algunos de los mensajes de los seguidores quienes además le piden a Catherine Siachoque que les revele el secreto de su juventud.