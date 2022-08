Karol G contó lo que sucede en cada concierto cada vez que canta ‘Mamiii’

Durante una entrevista que le hizo el presentador puertorriqueño Molusco a Karol G, la Colombia reveló la emoción con la que la gente ha recibido el tema que comparte junto a Becky G el cual ha sido uno de los más grandes éxitos del año 2022.

La colaboración, que fue lanzada a principios de febrero, continúa revolucionado a los fans de ambas artistas por las indirectas de la colombiana a su ex Anuel AA, y es que las referencias a su desengaño amoroso son más que evidentes.

El presentador le preguntó qué siente con el tema, ya que ha sido destacado en reiteradas oportunidades como ahora, que tiene en los Premios Billboard, en los que “La Bichota” ostenta 15 nominaciones.

“‘Mamiii’ es una canción muy chimba, es una canción que la canto en los conciertos y eso se cae, o sea se cae literal, si a usted no le ha tocado ‘Mamiii’ en vivo, por favor tiene que ir porque realmente es una chimba”, declaró en primera instancia.

Luego hizo referencia a una de las partes más coreadas del tema y es precisamente cuando en la canción se escuchan unas palabras que ella le dijo a Anuel AA cuando este la sorprendió en una de sus presentaciones.

“Mi verso yo lo repito y lo repito, porque a veces no me quedó claro, no sé si escuché a todo el mundo cantándolo, no sé sí vi a todo el mundo cantándolo así que lo repito y además que la colaboración con Becky G y tener la oportunidad de decir que dos mujeres en una canción hicimos lo que hicimos, o sea los números y la acogida de la gente ha sido espectacular”, confesó.

Sobre las recientes nominaciones dijo que ella nunca espera un premio, y que lo que más le interesa —de todo lo que hace— es poder conectar con la gente y que eso nunca se acabe.

“Yo celebro mi vida, y hasta cuando me cambié el pelo, yo celebro todo porque no tengo la vida comprada, no sé cuánto en la vida me va a durar este momento de éxito que tengo así que todo lo disfruto demasiado”, agregó.