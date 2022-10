“Le robaron hasta las palabras”: confusa respuesta sobre inseguridad en TransMilenio se volvió viral

En los últimos años, la red social Tik Tok se ha consolidado como una de las plataformas más descargadas y utilizadas a nivel mundial. Su contenido, que varía desde videos humorísticos de apenas unos segundos a compilaciones más educativas y largas, entretiene diariamente a millones de usuarios.

Dentro de la plataforma, es usual encontrarse con videos que rápidamente se vuelven virales, sobrepasando varios millones de visualizaciones e interacciones. Entre los clips más vistos, en Colombia suelen divulgarse con facilidad los relacionados a situaciones peculiares que ocurren en las calles o el sistema público de transporte del país.

Este es el caso de BrentShark, una cuenta emergente que publicó un pedazo de grabación tomado de la emisión de Noticias Caracol de la mañana, en la que una periodista estaba realizando rápidas entrevistas a los usuarios de TransMilenio sobre la inseguridad dentro de las estaciones y buses.

Allí, la comunicadora se acercó a una mujer que estaba de pie esperando su bus y la saludó en tono de pregunta: “Buenos días, ¿qué tan segura se siente usted en TransMilenio?”. Lo que estuvo seguido de una segunda pregunta sobre qué medidas utilizar para el cuidado de los objetos personales dentro del servicio.

La respuesta que dio la usuaria llamó la atención de muchos por lo confusa que fue y generó varios tipos de reacciones en redes, en donde ha sido replicada múltiples veces. Aun así, pese a las palabras que utilizó la mujer, dio a entender que no estaba conforme con la seguridad garantizada en TransMilenio.

En la plataforma el video sobrepasa el millón de reproducciones y son varios los comentarios que se leen en tono de burla hacia la respuesta dada, pero también de empatía hacia la situación de la mujer.

“Cuando me dicen que justifique mi respuesta”, “no me burlo porque fácilmente podría ser yo”, “a cualquiera nos puede pasar, quizás no comprendió bien, quizás tiene problemas”, son algunos de los que se alcanzan a leer.