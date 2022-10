¿Cómo va Alejandra Serje con su separación?

Alejandra Serje es una de las presentadoras más reconocidas del país, por ende, su relación es bastante pública. Alejandra estuvo por mucho tiempo en ‘Lo Sé Todo’ y se ganó el cariño de muchos televidentes, por ende, varios han sentido curiosidad de saber lo que pasó en su relación y cómo lleva la separación.

Lea también: Shakira ya adelantó un pedazo de la canción que podría estar dedicada a Piqué

Alejandra y Andrés llevaba varios años juntos. Fruto de dicha relación nació una hija. Después de varios años, llevaron su relación al siguiente nivel, por ende, decidieron comprometerse a principio de año y llegar al altar. Pero lo cierto es que no llegó muy lejos el romance, pues antes de mitad de año, ella dio a conocer que su relación había terminado y que prefería mantener silencio por su bien y el de su hija, ya que no era un proceso fácil para nadie.

Ahora, luego de varios meses, ella ha decidido abrir un poco su corazón sobre cómo ha venido pasando este tiempo sin estar al lado de la persona que la acompañó por tantos años.

En medio de la entrevista aseguró que no quería hablar mucho del tema, pues consideraba que entre más se le abriera la puerta a los televidentes, más comentarios recibiría, así que sin duda, estaría publicando más cosas, pero no tanto sobre su vida personal ni mucho menos amorosa.

Lea también: Catalina Gómez despidió al exparticipante de ‘La Voz’ que falleció hace poco

Sin embargo, si confesó que había cosas que ya estaba soltando y perdonando, por ende, se encontraba mejor y mucho más tranquila.

En medio de sus historias de Instagram, confesó que volvería a creer en el amor, pues consideraba que estaba muy joven: “es más, las que sean necesarias en el amor. El amor es lo más bonito que puede existir” terminó por decir.