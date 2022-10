“Ahí sigue”: Carolina de SIAM mostró al hombre que la robó en Bogotá y que frecuenta la misma calle

En 2009, el Grupo Siam, conformado por los esposos Carolina Núñez y Carlos Montaño, fue el ganador de la tercera temporada de El factor X. Desde entonces, la pareja de músicos ha consolidado su carrera y ha logrado importante reconocimiento en el país.

Ahora, en redes sociales alcanzan un público que sobrepasa el millón de seguidores y con el que comparten los momentos más importantes y especiales de sus carreras como artistas y de sus vidas en pareja y familia.

Carolina, de Siam, denunció haber sido víctima de robo y mostró al hombre

En una nueva oportunidad, Carolina se dirigió a los usuarios para recordar una experiencia que vivió hace algunos meses mientras conducía por una calle de la capital colombiana.

“Oigan, no sé si se acuerdan que les conté hace un tiempo que me robaron en el semáforo de la calle 127 con 19″, comenzó diciendo.

Asimsimo, contó que volvió a pasar por el mismo lugar y que, para su sorpresa, estaba el mismo hombre que la robo, por lo que sintió mucho miedo y lo quiso capturar con la cámara de su celular.

“Hoy volví a pasar por ahí y ¿qué creen? Ahí está el personaje, estaba sentado en el andén. Me morí del susto, voy sola, entonces obviamente pues uno no hace nada (…) Me robó el espejo de mi carro ese día con mi hija atrás, se me pegó hasta que lo arrancó”, dijo.

De igual manera, explicó que la decisión de tomarle una foto fue para mostrarlo en redes y para que los que transitan por esa zona tuvieran cuidado.

“Simplemente para que usted tenga cuidado cuando pase por ahí, al lado del caño, bajando se encuentra a este personaje”, agregó.