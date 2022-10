Goyo se va de frente contra el FEP y afirma que el talento local no debe regalar su trabajo

Sin duda, uno de los festivales musicales más relevantes del país es el Estéreo Picnic, que año tras año sorprende a los amantes de la música porque suele acoger en sus escenarios a artistas de talla mundial. Precisamente, durante las últimas horas dio a conocer oficialmente a las bandas y músicos que harán parte de su edición 2023.

El cartel, se caracteriza por contar con artistas como Drake, Billie Eilish, Blink-182, The Chemical Brothers, Rosalía, Blondie, Lil Nas X, Wu-Tang Clan, Morat, Alci Acosta y más. Sin embargo, aunque más de un fanático está celebrando el cartel en las plataformas digitales, Goyo una de las artistas más relevantes a nivel nacional salió en defensa de los artistas locales y lanzó una pulla contra el evento musical.

La cantante colombiana afirmó a través de sus redes sociales que no haría parte del festival porque los artistas nacionales no deben “regalar su trabajo” y puntualizó a manera de pulla “Vamos donde valoren”.

Inmediatamente, el comentario generó reacciones y eco en las redes sociales. Entre las reacciones se puede leer: “De pronto si trataras con respeto a quiénes trabajan con y para vos, la cosa cambia, pero de eso sí no hablas ¿Verdad?”; “Como así? Es que a los locales no les pagan?”; “Dios mio tú sabes que yo no busco el chisme, sino que el chisme viene a mi. Por favor necesito saber todoooo”.

Cabe destacar que ante el trino, desde los organizadores del FEP no se han hecho declaraciones sobre lo escrito por la cantante Goyo.

¿Qué artistas colombianos estarán en FEP 2023?

En el lineup más grande en las doce ediciones en la historia del Festival se presentarán más de 90 artistas y agrupaciones. Entre la lista están varios representantes colombianos como Elsa y Elmar, Kali Uchis, Morat, Ryan Castro, Alci Acosta, entre otros.