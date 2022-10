“Esqueleto andante”: Lorena Meritano envió contundente mensaje a seguidor que la criticó

Lorena Meritano es una recordada actriz quien participó en éxitos como: ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Ecomoda’, ‘Chepe Fortuna’, entre otros. Para el 2014, la también presentadora compartió con sus seguidores que padecía cáncer de seno e incluso en medio de una entrevista para ‘El Gordo y La Flaca’ reveló que en varias ocasiones pensó en quitarse la vida. Actualmente, la argentina aseguró que se encuentra libre de este padecimiento y constantemente reflexiona sobre el privilegio de estar viva y tener salud.

Meritano suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varias de sus actividades diarias con todos sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo digital, las críticas no se hicieron esperar y la actriz no fue la excepción.

Lorena compartió en su cuenta de Instagram, un mensaje que le dejó una usuaria en el que se lee: “Lorena, tú en ese video mejor cállate, pareces un esqueleto andando”. La actriz aseguró que no es la primera vez que recibe malos comentarios, sin embargo, había preferido no referirse al tema y seguir con su contenido habitual.

Pero, esta vez, fue todo lo contrario, pues, no solo publicó el mensaje, sino que también, le dedicó algunas palabras: “estoy sana y hermosa y que vos no lo puedas ver no tiene que ver conmigo sino con tu espejo. Dios te bendiga”.

Además, la argentina agregó: “Es Urgente y Necesario, de verdad, no opinar desde la total ignorancia sobre el cuerpo, la vida y decisiones de otras personas”. A la fecha, la información revelada ya cuenta con más 11 mil likes y un sinfín de comentarios de apoyo para la actriz, no solo por su valentía a la hora de sobrellevar el cáncer, sino también, por las reflexiones que compartió en redes sociales.

Asimismo, Lorena resaltó que en su proceso de quimioterapia solía recibir algunos mensajes como: " Te ves horrible calva”, " no te muestres así”, luego " quieres dar lástima”, “qué suerte te dejó tu ex”.

La publicación comentada por la mujer, es una entrevista de Meritano para, Tarde de chicas. El programa de entretenimiento, es producido en Argentina y la actriz fue invitada para revelar algunos detalles de su proceso sobre el cáncer de seno, teniendo en cuenta que en este país, octubre es el mes de la sensibilización sobre este tipo de padecimiento.