¿Va al concierto de los Guns N’ Roses?, esto es lo que necesita saber para ingresar

🤘🏻 Mapa Gun N’ Roses en Bogotá 🤘🏻



-Si ya tienes entrada vía Quentro, NO necesitas reclamarla o solicitarla, solo debes presentar el código en el respectivo ingreso.

-Las filas de localidades NO NUMERADAS se respetan por orden de llegada y NO está permitido guardar puestos. pic.twitter.com/YFBK2B5OvH