Al quedarse sin empleo, mujer de 70 años, incursiona en OnlyFans y le va mejor que nunca

Michelle Hardenbrook de 70 años, procedente de Louisiana, Estados Unidos. La mujer, quien tiene dos hijos, uno de 48 y otra de 45 años, se ha convertido en tendencia en redes sociales, gracias a la creación de su perfil en OnlyFans, según ella, durante el primer mes logró ganarse una cifra de 30.000 dólares. Sin dejar de lado, que suele ser muy activa en su Instagram, en donde cuenta con 1772 seguidores.

Años atrás, Hardenbrook se dedicaba a ser secretaria en donde cobraba 6.50 USD la hora, sin embargo, tiempo después fue despedida. Al verse sin empleo tomó la decisión de ofrecer masajes con el fin de poder costear sus gastos. En medio de buscar clientes para hacerse aún más conocido, tuvo la idea de compartir algunas imágenes y videos de contenido sexual en OnlyFans.

La mujer afirma que desde el principio no fue nada sencillo, pero, quería intentarlo y conocer un poco más de este mundo digital. Y así fue, pues, para enero de 2020 sus primeras ganancias estuvieron alrededor de los 30 mil dólares e indicó que estaba muy feliz y orgullosa por el éxito que había conseguido.

Le puede gustar: Así será el lujoso refugio para perros que está construyendo Yeferson Cossio

Asimismo, Michelle se refirió a quienes cuestionan su edad y por ende, pertenecer a OnlyFans: “Las relaciones sexuales cambian a medida que uno envejece. Hay que hacer ciertos ajustes, pero puede seguir siendo tan satisfactorio, tan placentero y tan divertido. No creo que haya que dejar de hacerlo cuando se llega a cierta edad. Muchas mujeres, sobre todo cuando llegan a la menopausia, lo dejan. Aunque yo no”, reiteró la mujer.

A pesar de la emoción que tuvo la mujer por su nueva faceta en esta famosa plataforma, todo no era tan era felicidad como ella lo esperaba. La creadora de contenido aseguró que en el momento que decidió tomar este camino, perdió la comunicación con sus seres queridos e incluso desde hace algunos años algunos ya no suelen ni dirigirle la palabra.

También puede leer: “Te vuelves a meter con La Jesuu y te escupo veneno”: La advertencia de ‘Epa Colombia’ a Yina Calderón

Entre ellas y una de las más importantes, su hija de 45 años, de quien no tiene información desde ya mucho tiempo. “Mi hija no me habla desde hace 20 años. Estoy segura de que, si se enterara de lo que hago ahora, tendría más excusas para no verme. En su mente, todo lo malo que pasó en su vida es por mi culpa”, agregó Hardenbrook.

En cambio, su otro hijo, de 48 años, quien cuenta con una discapacidad, le ha reiterado su apoyo, teniendo en cuenta que gracias a la labor de su mamá pueden estar económicamente estables. Además, del apoyo incondicional que le ha brindado Michelle durante todo su proceso.

Sin embargo, esto ha sido impedimento para que el actuar de su hija, le cause tristeza, la mujer aseguró: “Siempre fui muy abierta con mis hijos sobre mi sexualidad. Sabían que me masturbaba, aunque desde luego nunca delante de ellos”, afirmó en una entrevista con Daily Star.