Mauro Urquijo volvió con María Gabriela Ísler y así fue como se reconciliaron

La relación del actor Mauro Urquijo con quien fuera su esposa María Gabriela Ísler ha causado polémica en el mundo del entretenimiento desde el instante en el que se confirmó que estaban juntos, porque ella es una mujer transgénero. Sin embargo, todo parece indicar que la presión por su orientación sexual, que quedó en duda, habría sido el motivante para que la abandonara sin razón. Pero, ahora confirmaron que están de nuevo juntos.

En el programa La Red aparecieron Mauro Urquijo y su esposa María Gabriela Ísler para contar que están juntos de nuevo y revelar detalles de lo que sucedió en el pasado.

Puede leer: Exesposa de Mauro Urquijo explota contra él por decir que la dejó argumentando que no es gay

“Fue bastante fuerte por el modo en el que él se fue de mi vida, sin ninguna explicación. Al pasar el tiempo, me enteré por muchas personas que la familia de él tuvo mucho que ver, así como de otras personas de nuestro ámbito. Le llenaron la cabeza de muchas cosas, como qué hacía viviendo como una mujer trans, que él no era gay. Es como que se llenó de tantas cosas, se reprimió tanto y por la presión se fue”, dijo María Gabriela.

La reconciliación de Mauro Urquijo y María Gabriela Ísler

Mauro, con cierta dificultad para hablar, dijo que: “nos encontramos hace poco en una... en una discoteca en Villavicencio. Y ahí estaban haciendo una... un encuentro de... una encuentro de una producción”, pero ahí lo interrumpe María Gabriela y dice: “era un evento de amor y amistad, fue ese día. Me invitaron de aquí de Bogotá a la rumba para apoyar a un joven de Yo me llamo”.

Dicen que ninguno de los dos sabía que iban a estar en el mismo lugar. “Se me acerca una persona a pedirme una foto y me dice: ‘a que no adivinadas quién está aquí, ¡Tú esposo!”, contó María Gabriela. Por su parte Mauro dijo: “yo entré al sitio (...) y cuando estábamos sentados y hablando de todo un poco. Cuando vi y me dije: ‘¿esa que está allá no es María Gabriela?’ Mi mente, que ya está un poco mejor, empezó a atar ideas de lo que ha pasado. Dije que quería ver en qué tónica está y no sabía ni qué decirle”.

Luego se encontraron y dice ella que Mauro durante pocos instantes la dejó con la mano estirada. “Hola buenas noches Mauro, le doy la mano, él no me la dio enseguida, se demoró como dos segundos mientras reaccionó”, comentó.

Finalmente, retomaron la relación desde ese día y ahora están juntos de nuevo viviendo en Bogotá.

“Vamos a seguir adelante, seguir luchando y me siento mucho mejor. Me he recuperado. Arreglamos las cosas”, dijo Mauro.