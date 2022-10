“Si Vicky Dávila en algún momento se cansa del periodismo ya sabe a que dedicarse”

Victoria Eugenia Dávila, o Vicky Dávila como conocen todos en el país a la periodista nacida en Buga, es una de las figuras más representativas de los medios desde hacce ya varios años. Aunque de unos meses para acá se ha vuelto un personaje más visible por sus constantes criticas al gobierno de Gustavo Petro, incluso desde antes, cuando se encontraba en campaña intentando llegar a la casa de Nariño.

También ha sido noticia recientemente porque logró convencer a tres de los periodistas más reconocidos de Noticias Caracol para que se fueran a trabajar con ella en Semana, medio que dirige, Monica Jaramillo, Juanita Gómez y quizás una de las ‘joyas de la corona’, el querido Juan Diego Álvira.

Lea también: Vicky Dávila se fue contra senadora excombatiente Sandra Ramírez por proyecto de ley sobre medios de comunicación

Pero hay una faceta que no es la más conocida de Vicky y que gracias a su perfil de TikTok nos hemos podido dar cuenta, a la periodista le gusta mucho cantar y no lo hace tan mal, al menos se nota que se divierte y lo disfruta. En su perfil de la red social ha compartido varios videos interpretando canciones de Dario Gómez, Kany García, Vicente Fernández, Marbelle, Paquita la del barrio, entre otros artistas.

También le puede interesar: ¿En cuál político pensó? Con mucho sentimiento cantó Vicky uno de los éxitos de Paquita

En los comentarios a sus videos se pueden leer algunos que la apoyan, otros a quienes no les gusta mucho esta faceta y lo que no puede faltar, los comentarios con tinte político que salen a relucir. Entre los cientos de reacciones, se pueden leer algunas como: “¿Así o más polifacética? Eres máxima Vicky”, “Me gusta la Vicky cantante y no periodista”, “es que ni para cantar sirve”, “Me gusta más que cante no desinformando a los colombianos que linda voz un abrazo”.