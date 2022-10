Vea lo que hizo J Balvin cuando en pleno concierto le pasaron una gorra de René ‘Residente’

J Balvin es uno de los artistas del género urbano más reconocidos mundialmente, el paisa ha logrado sonar en todo el mundo con su música, además es conocido por involucrarse en el mundo de la moda a donde ha participado con grandes marcas co diseñando ropa y zapatillas, también se ha convertido en una imagen pública en el tema de la depresión y ansiedad, enfermedades que padece y de las que constantemente habla.

Por su parte, René Pérez, conocido como ‘Residente’ desde que hizo parte del duo Calle 13 junto a su hermano, se ha convertido en un referente de causas sociales y de crítica. El boricua ha aprovechado su reconocimiento para liderar movimientos como el que logró que el gobernador de Puerto Rico terminara renunciando a su cargo público.

El conflicto entre Balvin y René

A finales del 2021 J Balvin intentó boicotear los Latin Grammys pidiendo que los cantantes de reguetón no se presentaran porque no eran tratados como debían, ante esto René le respondió que estaba haciendo show y le estaba cerrando la puerta a los nuevos artistas. Luego de esto hubo un cruce de declaraciones de lado y lado que fueron tensando el ambiente.

Pero todo explotó cuando René decidió hacer una canción en contra de J Balvin, en las que se pueden esuchar frases como “Pero si le tira’ a Balvin puede ser que me guste no, a Balvin no, cabrón e’ un bobolón ese cabrón bueno, dale voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon” entre muchos otros ataques directos. Ante esto Balvin no respondió y prefirió quedarse callado ignorando el tema.

El momento extraño con la gorra ‘R’

Hace poco se conoció un video en el que se ve al paisa en un concierto en Río de Janeiro y le alcanzan una gorra con la ‘R’ que es la marca de Residente (René), Balvin en lugar de lanzarla a un lado o verse molesto se la puso y siguió cantando con ella puesta, luego de tenerla por unos momentos se la retiró, le dio un beso y la regresó a los asistentes del evento.