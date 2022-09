Paisa compara a los reguetoneros con ‘hombres morbosos diciendo cochinadas’ y se hace viral

Cuando empezó a sonar el reguetón seguro que ni los mismos reguetoneros imaginaron hasta donde llegaría el género y todo lo que desataría con el paso de los años. Lo que parecía ser un nuevo sonido pasajero terminó por convertirse en lo más escuchado en el mundo.

Lea también: Que talento el de Gregorio Pernia, lo graban cantando y bailando a lo Bad Bunny

Aunque así como tiene a sus grandes seguidores, también tienen grandes detractores que critican sus letras, a las que catalogan de obscenas y sexistas. Incluso dentro del mismo género hay artistas que han salido al público a ofrecer excusas por las canciones que han hecho y además los videos que las han acompañado, basta recordar a Farruko, Hector ‘el father’, entre otros.

Medellín la casa del reguetón

Aunque este género nació en Puerto Rico con el paso de los años Medellín se ha convertido en epicentro del género con artistas representativos de la talla de Karol G, Maluma o J Balvin. Y vale la pena mencionar esto, porque precisamente es una mujer paisa la que se ha hecho viral en las últimas horas por hacer fuertes críticas al género.

También le puede interesar: Bad Bunny le cambió la vida a una niña sobreviviente del tiroteo en Texas

La usuaria de TikTok Ana María Velez compartió un video en el que explica porque ‘abandona’ el reguetón y hace un fuerte análisis de lo que para ella representa el género, dejando muy mal parados a los que lo hacen y a quienes lo escuchan.

“En esos videos y las letras nos están queriendo decir que somos influenciables, manipulables domesticables...que somos fáciles”, “es como si un hombre morboso diciendo cochinadas y barbaridades nos estuviera hablando, y a mi que alguien me hable así y que yo lo acepte, no me respeto a mi misma”, son algunas de las frases que mencionó la paisa y con las que justificó el hecho de no apoyar al reguetón.

No se vaya sin leer: El regalazo que le dio Maluma a un pequeño fan que está luchando con un problema de salud

El video ya cuenta con más de un millón de reproducciones y ha generado diversos comentarios, la mayoría de ellos felicitando la actitud de la mujer diciéndole “por fin alguien con sentido común”, “muy bien dicho”, “uy por fin alguien joven sensato”, entre otros.