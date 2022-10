Señorita Magdalena falleció a sus 29 años, por presunta negligencia médica

Stefany Orozco Amel, fue escogida como Señorita Magdalena en 2014, durante un Concurso Nacional de Belleza.

Ocho años después, a sus 29 años, su vida se apagó. Según sus familiares, la también comunicadora social y periodista, presentó hace dos meses complicaciones en su salud y tras exámenes médicos fue intervenida en la Clínica Cehoca, en Santa Marta, para extraerle unos miomas.

Sin embargo, según narró su primo, Ever Orozco, para El Tiempo, los profesionales de la salud no tomaron en cuenta el antecedente de peritonitis de la exreina, por lo que tuvo que ser sometida a una intervención en sus órganos.

“Esta operación debía practicarse con mucha precaución, pero creemos que el doctor encargado cometió varios errores y terminó perforándole el intestino”.

Te puede interesar: Tormenta Julia: Durante el fin de semana no operarán los aeropuertos de San Andrés y Providencia

Dicen que desde esa cirugía comenzó a complicarse, por lo que aunque fue trasladada a otro centro médico, sus familiares la enviaron en una avioneta al departamento de Antioquia, para que fuera atendida con equipos y personal idóneo.

En la clínica San Vicente de Fundación en Ríonegro, su salud en algunas ocasiones mejoraba. Pero en las últimas semanas fue caída abajo y entró en estado crítico.

Finalmente, este jueves 7 de octubre perdió la batalla en horas de la tarde. “La pantalla de mi celular esta llena de mis lágrimas porque no me cumpliste la promesa que me hiciste cuando te despediste de mí, esa jugada fue barro mi mona hermosa, ten un buen viaje prima hermana”, escribió en un sentido mensaje su primo, Ever Orozco.

Durante su paso como Señorita Magdalena, el entonces presidente del Comité Nacional de Belleza, Raimundo Angulo, anunciaba que ella no iba a llegar por precisamente la peritonitis que había presentado.

“Se encuentra delicada de salud. Recibimos una excusa médica y un certificado que explicaba su condición y su imposibilidad de participar en Cartagena”. Sin embargo, dejó por lo alto a su departamento.

Ahora, el Comité envió sus condolencias a los familiares de Orozco. Sus allegados anunciaron la posibilidad de interponer una demanda contra la Clínica Cehoca.