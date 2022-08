Gabriela Tafur arremete contra quienes quieren callar a las mujeres

La exreina de belleza Gabriela Tafur continúa con la intensificación en lo que son los derechos de la mujer y recientemente ha resaltado un tema de suma importancia, y es precisamente la sumisión al silencio a la que someten a muchas de ellas.

Puede leer: Gabriela Tafur eleva crítica sobre los efectos de las redes sociales

Indicó que en su tiempo en el Reinado de Colombia fueron varias las veces en las que esto le sucedió, hasta que un allegado a ella también le repitió la oración con la que piden el silencio en cada mujer para que no opinen sobre algo en particular.

“En muchas ocasiones de mi vida me han dicho ‘Calladita te ves más bonita’, y yo siendo reina me lo repetían muchísimo, y la última vez que me lo dijeron fue hace poco, cuando alguien que quiero mucho me dijo ‘Caladita te ves más bonita’. Yo en cambio le dije ‘calladita nunca me voy a ver más bonita, porque yo me veo bonita por lo que pienso, por lo que soy y por lo que digo’”, confesó Gabriela Tafur.

Seguidamente hizo referencia a su libro en el que relata parte de la historia al respecto y aprovechó de citar a una de sus autoras favoritas, para darle un revés a una frase de ella y darle otro contexto.

“En mi libro ‘En todo su derecho’ de hecho lo cuento, hay una escritora que me gusta mucho que se llama Siri Hustvedt, de hecho, ella en su novela ‘Recuerdos del futuro’ toca un tema fundamental para esta discusión que es ‘nadie espera inteligencia de una mujer guapa’. Yo lo llevo más allá ‘Nadie espera que una mujer guapa sea inteligente’. Porque se no ha enseñado a pensar que una mujer bonita no tiene que cultivar su inteligencia o que una mujer inteligente no tiene que cultivar su belleza”.

Reiteró que cada mujer en el mundo tiene el derecho y deber de ser lo que decidan sin importar ninguna limitación que exista por costumbres o aspectos de crianzas.

Yo opino que cada mujer debe ser lo que se le dé la gana. Si una mujer se quiere arreglar, se quiere ver bonita, se quiere ver femenina, se quiere sentir bien… ¡Qué lo haga!” — Gabriela Tafur

Al tiempo que dijo que respeta la decisión individual de cada quien para hacer valer o no sus derechos, gustos o pasiones. Pero que simplemente no se dejen imponer nada.

“Si a una mujer no le interesan esos temas y quiere concentrarse en otros, también que lo haga. Lo que importa es que nunca nos digan cómo debemos vernos, qué debemos decir y qué no debemos decir. Por eso yo a ustedes les digo: nunca calladita se van a ver más bonitas”, finalizó.