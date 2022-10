La chiva de Taylor Swift con música de la cantante en Medellín ¿Es real?

La actividad de una chiva rumbera dedicada a la cantante Taylor Swift ha sido compartida ampliamente en redes esta semana, generando múltiples comentarios. Incluso la imagen que utilizan para promocionarla es bastante particular. En ella muestran a la intérprete norteamericana luciendo un sombrero vueltiao muy estilo al colombiano.

Lo cierto es que el recorrido que se realizará en Medellín es real y cuenta con fans de la cantante que son los organizadores del magno evento en el que no sonará la música típica de chiva rumbera sino las canciones emblemáticas de Taylor como Shake It Off o Blank Space, entre otras.

“Este 12 de noviembre a las 8:00 PM. tendrás la oportunidad perfecta para rumbearte las canciones más poperas y cantar a pulmón herido las canciones más despechadas de Taylor Swift mientras recorres la ciudad de Medellín”, se lee en la reseña de la chiva en Instagram, una actividad organizada por tayswiftcolombia.

El evento de la chiva de Taylor Swift en Colombia incluye:

•Tour en Chiva por 4 horas por el El Parque Lleras en el Poblado, el puente de la 4 sur, Sabaneta, Envigado y el pueblito paisa.

•Bebida a elección (cerveza, cóctel, shots de alcohol, o gaseosa).

•Experiencia tipo rumba con música de Taylor (artistas varios pueden incluirse)

.•Ticket de ingreso a un sorteo de un CD de Midnights.

•Accesorios tipo hora loca.

•Recordatorio

Los organizadores recalcaron que la actividad está disponible solo para mayores de edad y además agregaron que “todos subiremos en el mismo punto de encuentro a la chiva, se permite traer su propio alcohol aunque esto no modifica la tarifa pactada”.

De inmediato los fellow swifties de varias ciudades de Colombia pidieron que el recorrido sea organizado en otras capitales del país ¿Se le mediría a vivir la experiencia?

Todo lo que se sabe del supuesto plagio de Taylor Swift

La cantante Taylor Swift tendrá que enfrentarse a un juicio por plagio debido a que la letra de su éxito ‘Shake it off’ fue señalada como una copia de la canción ‘Playas gon’ play’ del grupo femenino 3LW. A continuación te decimos todo lo que sabe hasta el momento sobre el pleito legal al que se enfrenta.

Taylor Swift es demandada por su canción ‘Shake it off’

Después de que un juez de California rechazara su petición de desestimar el caso y determinara que solo un jurado podría establecer su su canción era una copia, la famosa deberá enfrentarse a un juicio.

Anteriormente el juez del distrito central de California Michael W. Fitzgerald rechazó el caso y argumentó que las letras eran demasiado banales para ser objeto de derechos de autor.

Como prueba, el juez citó 14 canciones anteriores que contienen frases similares, como ‘Play hater’ de The Notorious B.I.G.

Fitzgerald calificó las letras de las canciones como “poco creativas y poco originales para justificar la protección bajo la ley de derechos de Autor”. Además recordó que a principios de los 2000, el uso de frases como “los jugadores van a jugar” o “los que odian van a odiar” era muy común.

Los compositores Sean Hall y Nathan Butler apelaron a la sentencia y un tribunal revocó la decisión inicial, regresando el caso al juez.

La cantante pidió que se diera un fallo inmediato a su favor, pero Fitzgerald se negó debido a que existen similitudes significativas en el uso de las palabras y la secuencia y estructura de las canciones.

Además de que los expertos contratados por Taylor Swift presentaron argumentos que no fueron suficientes para evitar que el caso llegue a un juicio. Sin embargo aún no se sabe la fecha en la que este ocurrirá.

Por su parte los abogados de los autores de ‘Playas gon’ play’ celebraron la decisión del tribunal y dijeron que había hecho lo correcto.