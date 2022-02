Aún no escucha la canción: Jake Gyllenhaal habló por primera vez de “All Too Well’ de Taylor Swift

Todo comenzó en noviembre del 2021, cuando la cantante Taylor Swift relanzó su cuarto álbum de estudio, “Red”. En este nuevo/antiguo trabajo, que fue publicado en el 2012, la cantante contó detalles de su relación amorosa con Jake Gyllenhaal.

“All to Well” es el nombre del tema, en donde la estadounidense, en solamente 10 minutos, describe algunas de las situaciones que tuvo que enfrentar durante el tiempo que estuvo con el actor. Algunas “red flags”, como se les da a conocer ahora.

Sin embargo, Jake nunca había dado declaraciones al respecto, y eso que recibió bastantes comentarios del mundo del internet sobre lo sucedido hace varios años.

Aunque en ninguna parte se nombre explícitamente al actor, la prensa y los fanáticos de Taylor lo apuntan como el protagonista de la historia, esto dada las circunstancias, fechas y descripciones de la cantante.

Por esta razón, la reconocida revista Esquire le preguntó al protagonista de “Donnie Darko” sobre si había escuchado el álbum y su respuesta fue un rotundo: “no”.

Posteriormente, se le preguntó sobre el acoso de la prensa y la atención en redes sociales, por lo que el actor aseguró que: “No tiene nada que ver conmigo. Se trata de su relación con sus fans”.

Por otra parte, apoyó la forma que tiene Taylor Swift de contar su vida. “Es su expresión. Los artistas aprovechan sus experiencias personales para inspirarse, y no le envidio a nadie eso”.

“No desconozco que hay interés en mi vida. Mi vida es maravillosa, tengo una relación que es verdaderamente maravillosa, y tengo una familia a la que quiero mucho. Y todo este período me ha servido para darme cuenta de eso”, reveló finalmente Jake Gyllenhaal.