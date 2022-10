¿El amor continúa? Yeferson Cossio regresó de Japón solo para sorprender a su ex

¿El amor continúa? Yeferson Cossio regresó Japón para sólo sorprender a su ex

El creador de contenido, Yeferson Cossio, le contó a sus seguidores que no estaba pasando por el mejor momento de su vida. Por ello, anunció que dejaría Colombia para embarcarse en un viaje hasta el continente asiático para sanar y crecer espiritualmente.

“Voy a ir porque, aunque no parezca, yo estoy en un proceso, estoy tratando de sanar cosas porque estoy completamente descarriado. No estoy bien, mantengo de fiesta en fiesta, abusando de sustancias que no debería voltear a ver. Yo quiero encontrar paz”.

El país escogido fue Japón. Allí compartió varias experiencias a través de sus redes sociales, de las cuales algún no fueron tan agradables. Pues recientemente fue ingresado de urgencias luego de comer pez globo, un plato asiático muy conocido por lo letal que puede llegar a ser.

Asimismo, vivió momentos de angustia por la alerta de un misil que sobrevoló dos ciudades de este país y que fue enviado desde Corea del Norte, pero que terminó en el océano pacífico sin mayor afectación a la población civil.

Por todo esto, Cossio había dejado entrever que quería regresar a su tierra natal. Y lo cumplió. Este miércoles, compartió una serie de publicaciones donde anunciaba que ya se encontraba en Colombia, pero de una manera particular.

En el Congreso de la República, el influenciador estaba esperando para sorprender a su exnovia, la también creadora de contenido, Jenn Muriel, quien fue citada para recibir la cinta presidencial honor de excelencia por su carrera, sus actos sociales y obras de ayuda con las mascotas.

Sin esperárselo, Muriel ingresó al Capitolio y en una esquina, Cossio la estaba esperando. Cuando cruzaron miradas se fusionaron en un cálido abrazo.

“Ella no sabía que llegué de Japón, vine de sorpresa y quería verla recibir su galardón (...) Aunque ya no seamos pareja y con el pasar de los días nos alejemos lentamente más y más, siempre vamos a ser familia, el amor no se irá nunca, solo se irá transformando”.

Los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidores reaccionar con ternura ante el reencuentro. “Una grata sorpresa”. “Que bonito cuando todo una relación se acaba y sigues apoyando a pesar de todo. Dejen de ser tan pesimistas de que cuando una relación se acaba no tienen por qué volver a verse”. “No se cómo van hacer, pero necesito que vuelvan”. “¡Una lagrima bajando por mi mejilla!”.

https://www.instagram.com/p/CjWMDCKuwJa/