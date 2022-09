¿Greeicy regresará al mundo de la actuación? Esto dijo la cantante

Greeicy destaca por ser una de las celebridades colombianas más famosas en lo que respecta al mundo de la música, pero sus inicios se remontan a la actuación, ya que antes tomar un micrófono de manera profesional pasó mucho tiempo frente a las cámaras. Y si bien ahora la joven dedica la mayor parte de su tiempo a cantar, tal parece que tiene definido cuál será futuro como actriz.

La intérprete de temas como ‘Brindemos’ y ‘Amantes’ ha sabido cautivar al público con su talento vocal y su gran presencia en los escenarios. Pero muchos de sus fanáticos aún la recuerdan durante sus primeros pasos en el ambiente del entretenimiento, figurando como actriz en algunas locales.

Y a propósito de su pasado frente a las cámaras, Greeicy comentó en una entrevista con el portal KienyKe si en algún momento de su vida le gustaría retomar esta profesión, confesando que, si bien lo ha considerado, no quiere que se convierta en el aspecto principal de su carrera.

“En algún momento de la vida me gustaría retomar esta parte actoral pero no del todo. Quiero que la base de mi carrera sea la música, pero es muy difícil hacer las dos cosas al tiempo porque esto requiere de tu 100%. Esta es mi pasión de toda la vida y cada vez que lo hago me enamoro más. Si en algún momento se presenta una oportunidad y me siento conectada con un personaje seguramente lo voy a hacer”, comentó la cantante.

De acuerdo con el portal IMDB, Greeicy comenzó su carrera en el mundo del espectáculo en 2009 con la producción ‘Cuando salga el sol’. Durante los próximos años, la joven figuró en proyectos como ‘Primera Dama’, ‘Chica vampiro’, ‘La ronca de oro’ y ‘Esmeraldas’. Pero todo cambió en 2017 cuando decidió comenzar su carrera musical.

Sin embargo, este año decidió darse la oportunidad de volver a actuar gracias a Netflix con la serie ‘Ritmo salvaje’, figurando como una de las protagonistas de esta producción de ocho capítulos. Pero dadas sus declaraciones, puede que esta oportunidad sea algo único y no un regreso como tal.