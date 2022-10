Con lágrimas incluidas por la emoción, la sorpresa que le dio Jessica Cediel a su padre

Jessica Cediel es una presentadora y modelo, quien ha estado en el ojo del mundo del entretenimiento en los últimos meses debido a la resolución de su caso sobre los biopolímeros. La bogotana en varias ocasiones ha afirmado que esta difícil etapa de su vida trajo consigo no solo dolores físicos y emocionales, sino también, cambios para su familia. Sin dejar de lado, el gasto de altas sumas de dinero debido a los diferentes procedimientos a lo que tuvo que someterse y por supuesto, el negarse a algunos trabajos televisivos teniendo en cuenta su recuperación.

La bogotana compartió con sus seguidores que su médico había descubierto un nuevo problema en su salud, aunque prefirió no revelar muchos detalles al respecto. Actualmente, la presentadora asegura que se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos laborales, entre ellos, una película en compañía de varios actores colombianos.

Cediel, al parecer, está en una nueva etapa de su vida, tanto así, que decidió darle una sorpresa a sus progenitores, especialmente, a su papá. El hombre sufre de Parkinson, siendo esta una enfermedad que es progresiva y afecta el sistema nervioso y el movimiento de los pacientes. A través de su cuenta de Instagram, a la actriz se le vio muy emocionada y como es costumbre, grabando desde su carro mientras se dirigía a un rumbo desconocido en compañía de sus padres.

Posteriormente, Jessica le pide a su padre que se baje del auto, pues, le tiene una sorpresa. El hombre debido a sus percances de salud, se le ve emocionado y sorprendido por el lugar al que han llegado, en medio de algunas lágrimas, Alfonso Cediel, agregó: “Qué belleza”. Mientras que abraza a su hija, para agradecerle por la nueva casa, reiterando el amor y por supuesto, el orgullo que siente por ella.

A Cediel se le vio bastante sensible con la reacción de su progenitor, agregando al clip: “Mi padrecito no había visto. Esta casita es para mi familia. Su felicidad no tiene precio. Gracias mi Dios, mi mayor bendición es tener a mi familia. Hay que seguir trabajando duro, que Dios me siga dando salud”.

Aunque Jessica no indicó el lugar en que se encuentra la casa, lo que si se pudo observar, de acuerdo a sus historias de Instagram, es que está ubicada en un municipio cercano a la capital, siendo este un espacio tranquilo y sereno para sus padres. Además, la modelo busca reconstruir la vivienda por completo, buscando que esta tenga lo mejor adecuación para sus padres. Finalmente, la bogotana indicó: “la sorpresa para el daddy. Voy a cambiar todos estos pisos, todo esto se va a cambiar. Estamos en obra. Por eso hay que trabajar duro”.