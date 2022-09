Este perrito se vuelve viral en redes sociales por ‘llorar’ en el ataúd de su dueño

La muerte siempre será lo más difícil de superar para todo ser vivo, sobre todo para los animales, que generan un vínculo demasiado sincero con los humanos. Los perros y los gatos son, en general, los protagonistas de muchos videos virales en redes sociales, debido a lo inocente y graciosos que son. Sin embargo, este video se volvió viral por lo triste que es.

Muchos videos se han vuelto virales respecto a las reacciones de los mismos animales respecto a la muerte de su dueño. La película ‘Hachiko’ fue precisamente inspirada en la relación de un hombre con su perrito. En la película, Hachiko acompañaba cada mañana a su dueño y lo esperaba en la tarde, luego de que el hombre diera clase en la universidad. En medio de eso, al profesor le da un paro cardiaco y nunca vuelve. Hachiko murió en la estación de tren esperándolo.

Al igual que dichas películas, estos videos también suelen conmover los corazones de más de uno, al ver el amor sin límites que tienen estos animales por el ser humano. El video inicia con el perrito pidiendo con las patas ser levantado para poder acercarse a su dueño. La mujer que lo acompaña llora desconsoladamente por la muerte de su ser querido.

El perrito logró subirse para acercarse a su dueño, quien solamente lo olía y lo olía. Luego su dueña lo baja, pero la tristeza se ve en sus ojos, pues hasta los mismos presentes se ven demasiado conmovidos con dicha escena.

“Me arrebataron la vida de mi vida y su ‘Wanda’ lo extraña mucho” decía el texto publicado con el video que ya cuenta con más de sis millones de reproducciones y más de 500 mil likes.

Los comentarios no se hicieron esperar “como no llorar con este gesto lleno de amor” “Su carita lo dice todo” “Solo pido a Dios que me lleve al cielo después de que mis perros hayan obtenido todo el amor y cuidado correspondiente para que ellos no sufran”