“Esta loca no te olvida” Joven conoció a un chico que la ‘flechó’ en un concierto y TikTok la ayudó a buscarlo

En nuestro mundo actual internet y las redes sociales son el pan de cada día, así uno intente alejarse por algún motivo termina llegando al mundo ‘virtual’. Usualmente en las redes sociales podemos encontrar información entretenida, parodias, videos curiosos, recetas de comida, influencers que hacen bromas, entre muchos otros contenidos que sirven para ‘pasar el rato’. Aunque hay quienes las critican, las redes sociales pueden ser de ayuda y no solo para distraerse.

Precisamente en el caso de esta historia, si no hubiese sido por las redes sociales y los millones de internautas que interactúan a diario en ellas no se hubiera coneguido un final feliz. seguramente usted también haciendo ‘scroll’ se ha topado con alguna foto o video acompañado de la canción “Otra noche otra luna sin tu vida, esta loca no te olvida Te buscaré...”.

Una historia de cuento de hadas en la era virtual

En esta ocasión no podía ser la excepción, una joven de 22 años llamada Anneth Carreño se fue a un concierto de música regional mexicana al que asistieron miles de personas, entre la gran multitud conincidió con un joven con sombrero que llamó su atencion y parece que a él también le interesó, porque aún cuando era una desconocida terminaron cantando en coro.

Infortunadamente para los jóvenes el concierto terminó y cada quien se fue por su lado. Pero quedaba una oportunidad, subir el video, junto a la famosa canción de Ana Barbara que no podía faltar, para que el mensaje fuera más claro la joven escribió “Para el chico que conocí en el concierto”.

Y ahí empezaron a ‘alinearse los planetas’, varias personas comentaron el video haciendo referencia a la historia, a la apariencia del muchacho, hasta le dijeron que ojalá lo encontrara. El video que acumuló miillones de reproducciones llegó a alguien que conocía al joven y lo etiquetó y para fortuna de los dos lograron reencontrarse, incluso el joven compartió un video en el que dice “Cuando la que te gustó en el concierto te empieza a buscar” y lo acompañó diciendo “Te amo TikTok”.